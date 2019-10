Barty: Geef je Kiki een kans, dan straft ze dat af

Bertens won na vijf nederlagen voor het eerst van Barty. Cruciaal was het begin van de tweede set, toen de Australische leidde met 1-0 en 3-2, inclusief een break. ,,Als een speelster met het kaliber van Kiki niet één, maar twee keer de kans geeft om weer terug te komen in de wedstrijd, dan zet ze je dat toch een keer betaald. Dat is ook het meest teleurstellende. Ik stond twee keer op voorsprong in de tweede set, maar ik was niet in staat om dat te verzilveren.”