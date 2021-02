Barty, Mertens en Evans met toernooiwinst op zak naar Australian Open

Voor Evans was zondag een bijzonder heuglijke dag in zijn tenniscarrière. Hij won voor het eerst in zijn profcarrière een toernooi op de ATP- tour. Hij moest 14 jaar wachten op dat succes, namelijk de eindzege in de Murray River Open, een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open. Evans rekende in de finale overtuigend af met het Canadese talent Felix Auger-Aliassime: 6-2 6-3. Voor de 20-jarige Auger-Aliassime was het al de zevende keer dat hij een finale verloor. Evans speelde pas zijn derde ATP-finale.