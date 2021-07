Barty rekent in twee sets af met Kerber en staat in finale Wimbledon

Fotoserie: zo werd Krajicek 25 jaar geleden op Wimbledon ‘King Richard’

7 juli Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat Richard Krajicek voor het grootste succes uit de Nederlandse tennisgeschiedenis zorgde. Op 7 juli 1996 klopte de Rotterdammer met Tsjechische roots in de finale van Wimbledon de Amerikaan MaliVai Washington in drie sets (6-3, 6-4, 6-3). In elf foto's: zo werd Richard Krajicek ‘King Richard’.