Becker verwerpt beschuldigingen in Londense rechtbank

Negentien­ja­ri­ge Italiaan maakt einde aan Roland Garros voor Zverev

4 oktober Jannik Sinner heeft de Duitser Alexander Zverev uitgeschakeld op Roland Garros. De pas 19-jarige Sinner had vier sets nodig om zich in de vierde ronde te ontdoen van de nummer zes van de plaatsingslijst, die na afloop van het duel te kennen gaf dat hij ziek was: 6-3 6-3 4-6 6-3.