België opent Davis Cup Finals met zege

Jongste winnaar sinds 2001 Tsitsipas wint ATP Finals na kraker tegen Thiem

17 november Stefanos Tsitsipas heeft de ATP Finals gewonnen. De 21-jarige Griek was in de finale in de O2 Arena in Londen vanavond met 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4) van de 26-jarige Oostenrijker Dominic Thiem. De spannende partij duurde 2 uur en 35 minuten.