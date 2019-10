Belgische toptennisser Darcis stopt begin 2020

Darcis won in 2007 als qualifier het Dutch Open in Amersfoort. Een jaar later was hij ook de sterkste in Memphis, maar in het vervolg van zijn carrière bleven titels uit. Hij stond met zijn land wel twee keer in de finale van de Davis Cup; in 2015 en 2017.



De 35-jarige Darcis, nu de mondiale nummer 177, was in 2013 wereldnieuws toen hij in de eerste ronde van Wimbledon de Spanjaard Rafael Nadal in drie sets uit het toernooi sloeg. De afgelopen jaren werd Darcis veel geplaagd door blessures.



Darcis maakt dit seizoen af en doet in januari aan de zijde van David Goffin nog mee aan de nieuwe ATP Cup.