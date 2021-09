Bencic naar kwartfinales US Open na zege op Swiatek

Titelhoud­ster Osaka verliest op US Open van 18-jarige Canadese

4 september Naomi Osaka is in de derde ronde van de US Open uitgeschakeld. De Japanse titelhoudster in New York verloor met 5-7 7-6 (2) 6-4 van de 18-jarige Canadese Leylah Fernandez, de nummer 73 van de wereld. Osaka, die bij 6-5 in de tweede set voor de wedstrijd serveerde, is de eerste speelster uit de mondiale top 10 die wordt uitgeschakeld op het laatste grandslamtoernooi van het jaar.