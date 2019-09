Bencic stuurt titelverdedigster Osaka naar huis

Konta kegelt als derde geplaatste Pliskova uit het toernooi

1 september Na nummer 2 Ashleigh Barty, is ook de als derde geplaatste Karolina Pliskova er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales op de US Open. Johanna Konta was de voormalig nummer 1 van de wereld in drie sets de baas, waarmee de Britse zich voor het eerst in haar carrière bij de beste acht voegde in New York: 6-7(1), 6-3, 7-5.