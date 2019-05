Bencic verrast Osaka en treft nu Halep in halve finale Madrid

Del Potro verliest bij rentree na knieblessu­re

8 mei Juan Martin del Potro is er niet in geslaagd om bij zijn rentree te winnen. De Argentijn maakte na een blessureperiode op het gravel van Madrid zijn terugkeer, maar ging in de tweede ronde onderuit tegen Laslo Djere. In drie sets moest hij zijn meerdere erkennen in de 23-jarige speler.