Bencic verspert titelhouder Svitolina weg naar finale

Bertens meteen onderuit in Dubai

19 februari Het zijn niet de weken van Kiki Bertens. Haalde ze vorige week in Doha ondanks een paar moeizame partijen nog wel de kwartfinale, bij het grote WTA-toernooi in Dubai ging het vanochtend direct mis. Viktoria Koezmova won met 6-2, 4-6, 7-6. Bertens had zelf ook een matchpoint in de afsluitende tiebreak.