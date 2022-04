Beroerde start voor Nederland: Arantxa Rus onderuit tegen Díaz

Video Miami Open zit er ook voor Tallon Griekspoor al na één ronde op

Tallon Griekspoor is in de eerste ronde van de Miami Open uitgeschakeld door Francisco Cerundolo. De Argentijnse nummer 103 van de wereld was met 5-7, 6-4 en 3-6 te sterk. De 25-jarige Griekspoor is de nummer 57 van de ranking.

23 maart