Bertens begint seizoen in Brisbane tegen Jastremska

Bertens speelde in 2019 twee keer tegen Jastremska en beide duels werden door de Nederlandse in twee sets gewonnen. In Peking werd het 7-6 (5) 6-3 en op de WTA Elite Trophy in Zhuhai 6-4 6-3. De Australische Ashleigh Barty is in Brisbane als eerste geplaatst.



Na het WTA-toernooi van Brisbane doet Bertens mee aan het toernooi van Adelaide, waarna met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi op het programma staat. Daarna maakt Bertens haar opwachting in de Fed Cup en een week later verdedigt ze haar titel in Sint-Petersburg.