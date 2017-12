Bertens begint seizoen slecht op laatste dag 2017

Federer begint seizoen met zege in Perth

30 december Roger Federer heeft zijn eerste partij van het nieuwe seizoen omgezet in een overwinning. De 36-jarige Zwitser begon het toernooi om de Hopman Cup in Perth zaterdag met een soepele zege op de Japanner Yuichi Sugita: 6-4 6-3. Federer, die groots werd onthaald in de Australische stad, had de winst in een uurtje binnen.