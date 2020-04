Bertens begint virtueel toernooi Madrid met zege

Federer roept ATP en WTA op om te fuseren

22 april Roger Federer heeft opgeroepen tot een fusie van de ATP Tour voor de mannen en de WTA, die het vrouwencircuit runt. ,,Ik vraag me af", stelde hij via sociale media. ,,Ben ik de enige die er zo over denkt? Of is het echt tijd om het mannentennis en vrouwentennis samen te laten komen?"