Bertens beseft gemiste kans: ‘Zeker balen’

,,Mijn service is de laatste tijd een beetje twijfelachtig. Ik sla nogal veel dubbele fouten. In de derde set deed ik dat twee keer achter elkaar bij een voorsprong van 2-0. Dat was natuurlijk zonde. Op dat moment had ik die break moeten vasthouden en misschien wel moeten doordrukken. Maar nu gaf ik Sloane het gevoel dat er iets te halen viel. Ze speelde in de derde set ook heel goed en slim tegen mij.’’



Bertens kan vrijdag in haar laatste groepswedstrijd tegen de Japanse Naomi Osaka nog plaatsing bij de laatste vier afdwingen. ,,Maar het wordt heel lastig. Iedereen kan nog door in onze poule. Osaka heeft hier al wel twee keer verloren, maar als ze de ballen goed raakt, kan ze van iedereen winnen. Ik denk maar niet aan alle scenario’s die mogelijk zijn. Ik kan me beter op mijn partij en op mijn spel concentreren.’’