Bertens buigt voor Osaka in kwartfinale Brisbane

De kwartfinale is voor Kiki Bertens het eindstation in Brisbane. Na twee overwinningen op top 30-speelsters was Naomi Osaka, nummer 4 van de wereld en tweevoudig grand slam-winnares, te sterk: 3-6, 6-3, 3-6.

Door Rik Spekenbrink

Kiki Bertens komt in de eerste week van het tennisseizoen meteen aan haar uren. In Brisbane speelde ze vanochtend de derde driesetter op rij, zondag staat ze ook in de dubbelfinale met haar gelegenheidspartner Ash Barty. In het enkelspel is ze klaar, nadat Naomi Osaka haar in de kwartfinale wist te verslaan.

Het ging een tandje te hard voor Bertens in de eerste set, het powertennis van Osaka. Zodra het op een rally aankwam, was de Japanse duidelijk de baas op de baan. Ze duwde haar tegenstander met rake klappen naar achteren en stuurde haar de hoeken in, Bertens kon die punten eigenlijk alleen winnen als Osaka een slordigheidje beging. Het was ook duidelijk hoorbaar dat de Nederlandse nummer 9 van de wereld de ballen niet altijd even zuiver raakte op haar racketblad. Maar haar service liep wel goed en hield haar in het begin van de partij probleemloos overeind.

Bertens werd op 2-3 gebroken, maar kon dat direct repareren toen Osaka drie onnodige fouten op rij sloeg. In de game daarop ging het echter opnieuw mis en nu bleef de break wel staan. Overtuigend pakte Osaka, die voor het laatst een partij verloor op de US Open, begin september vorig jaar.

Volledig scherm Naomi Osaka. © AFP

Eén keer won Bertens van Osaka, eind 2018 op de WTA Finals in Singapore. De Japanse gaf na één verloren set, waarin Bertens uitstekend speelde, op. De andere onderlinge ontmoeting werd door Osaka gewonnen.

De tweede set vertoonde vanochtend in Australië een heel ander beeld. Bertens speelde directer, offensiever. Zoals zo vaak was de aanval de beste verdediging voor haar. Ze sloeg een aantal prima winners, serveerde onverminderd sterk. De break op 2-1 bleek voldoende voor setwinst voor Bertens, die prima cijfers noteerde: 4 aces, 11 winners, 0 breekpunten tegen en 14 van de 16 gewonnen punten op haar eerste opslag.