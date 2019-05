Bertens eenvoudig naar tweede ronde in Madrid

Titelverde­di­ger Zverev uitgescha­keld in München

3 mei Alexander Zverev is er niet in geslaagd om de halve finale te bereiken van het tennistoernooi van München. De Duitse nummer drie van de wereld en titelverdediger in München verloor van de Chileen Christian Garín. In drie sets was de nummer 47 van de mondiale ranking te sterk: 6-4, 5-7, 7-5.