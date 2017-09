Bertens en Larsson naar halve finales dubbelspel in Seoul

Wickmayer verslaat in China de als eerste geplaatste Peng Shuai

20 september Het tennistoernooi van Guangzhou is al in de tweede ronde de nummer één van de plaatsingslijst kwijt. De Belgische Yanina Wickmayer was daarvoor verantwoordelijk. Ze versloeg de Chinese Peng Shuai in twee sets: 6-4 6-4.