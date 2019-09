Bertens en Sluiter even uit elkaar: ‘Voor nu is dit de beste optie’

Door Rik Spekenbrink



Ze hebben geen ruzie, maar trokken woensdagavond na een goed gesprek de conclusie dat het beter is even afstand te nemen. Kiki Bertens reist zaterdag naar Azië met Elise Tamaëla, fysiotherapeut en assistent-trainer, aan haar zijde. Raemon Sluiter blijft thuis, maar staat wel in contact met de twee en is continu oproepbaar. ,,Komende weken en maanden zullen uitwijzen of we blijven samenwerken. Voor nu is dit de beste optie”, zegt Sluiter. Maandag begint het toernooi in Zhengzhou, daarna speelt Bertens in Osaka, Wuhan en Peking.

Sluiter kwam met het idee, na drie moeizame toernooien van Bertens in Palermo, Toronto en Cincinnati en de teleurstellende uitschakeling afgelopen zaterdag in de derde ronde van de US Open. ,,Het loopt de afgelopen twee maanden gewoon niet lekker, de resultaten zijn niet goed. Waar ik tegenaan hik is dat ik er afgelopen tijd niet in geslaagd ben het beste in Kiki naar boven te halen. Het is mijn taak als coach om te allen tijden om naar de beste optie te kijken voor de speelster. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we met Elise iemand in ons eigen team hebben die het zonder enig probleem kan overnemen. Misschien heeft zij een rustigere of andere aanpak die nu beter werkt.”

Volledig scherm Kiki Bertens werd op de US Open in de derde ronde uitgeschakeld. © Getty Images Sluiter spreekt niet van een onwerkbare situatie. Zeker, er vielen na de nederlaag in New York afgelopen week harde woorden, maar dat zijn de twee na vier intense jaren van samenwerken wel gewend. ,,Alleen: ik wil bepaalde dingen wel benoemen en aanpakken. Kiki heeft daar op dit moment geen energie voor, ik kwam er niet doorheen. Dan is het simpel en cijfer ik mezelf weg. Het gaat om haar, niet om mij.”

‘Vrijuit tennissen’

Bertens zegt op dit moment geen tijd te willen steken in een grondige analyse van haar mindere resultaten. Ook de vraag waarom ze op de vier grand slams dit jaar ondermaats presteerde, wil ze op een later moment onderzoeken. ,,Raemon wil de diepte in. Maar dat kost mij nu te veel energie. Ik ben na vier weken Noord-Amerika precies een week thuis, voordat ik voor minimaal vier weken naar Azië vertrek. Ik heb het hartstikke druk. Ik wil de komende tijd vrijuit tennissen en alles op alles zetten om de WTA Finals (eind oktober in Shenzhen, red.) te halen.” Ze bepaalt zelf of en wanneer Sluiter komt ingevlogen. ,,Dat kan na één, twee, drie of vier weken zijn.” Bertens zegt dat de break niet moet worden uitgelegd als het begin van het einde van haar samenwerking met Sluiter. ,,We zitten constant op elkaars lip, dan heb je soms irritaties. Dus nemen we een adempauze, meer niet.”

De coach weet niet wat de toekomst zal brengen. ,,Maar als Kiki bij de komende vier toernooien bij wijze van spreken drie keer in de finale staat, moeten we er serieus aan denken om haar voortaan alleen met Elise op pad te sturen.”



Hij wijst op het succes dat de twee vorig jaar hadden in Charleston, toen Sluiter wegens privéomstandigheden niet mee kon reizen. Bertens won toen het toernooi. ,,Elise is veel meer dan een fysio. Ze is een volwassen lid van het team en kan op een buitengewoon rustige en prettige manier met Kiki werken. Als je zo’n optie in huis hebt, moet je daar voor kiezen. Het hele team staat achter dit besluit.”