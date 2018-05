Bertens gaat na superweek in Madrid meteen onderuit in Rome

In Rome waren alle ogen op gericht op Kiki Bertens. De tennisster uit Breda klom afgelopen week naar de vijftiende plaats op de wereldranglijst na zeges op onder anderen top 10-speelsters Carlonie Wozniacki en Caroline Garvia. Bertens sneuvelde pas in de finale van het Masters-toernooi tegen de Tsjechische Petra Kvitova.



De druk lag er vandaag dus flink op tegen Sakkari. De Griekse nummer 42 van de wereld profiteerde knap van de hooggespannen verwachtingen rond Bertens. In de eerste set kwam de pupil van Raemon Sluiter en nauwelijks aan te pas, vooral door eigen toedoen overigens.



Bertens, die vermoeid oogde, maakte veel onnodige fouten. Sakkari won de eerste set vrij eenvoudig met 6-2. In de tweede helft, nadat Sluiter een hartig woordje had gesproken, oogde Bertens meer ontspannen. Ze won met 6-4, nadat de fans op Court 4 in Rome de breaks over en weer om de oren waren gevlogen. In de derde set was Bertens vervolgens weer kansloos, vooral op haar eigen opslag had ze niets te vertellen.