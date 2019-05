Bertens geeft op: twaalf keer overgeven en toch de baan op

Door Fardau Wagenaar



Ze ging middenin de game zitten. Het stond 3-1, 40-15 voor Viktoria Kuzmova. Kiki Bertens wist op dat moment al dat het klaar was. Ze had geen energie meer, geen power in haar slagen. ,,Ik tril helemaal’’, zei ze tegen de dokter die op de baan kwam. Ze kon kon niet anders dan haar droom om het toernooi te winnen op te geven. ,,Het ging echt niet.’’



Om drie uur ’s nachts werd ze ziek wakker. Buikpijn, misselijk. Bertens had niets aparts gegeten, een droge pasta met tomatensaus. ,,Ik kreeg om kwart voor negen een bericht van Remko’’, vertelt haar coach Raemon Sluiter. Remko de Rijke is de verloofde van Bertens. ,,Hij stuurde: ‘Het gaat niet goed, ze heeft meer op de wc gezeten, dan in bed gelegen’. We zijn later toch gaan trainen, maar ze had de deksel alvast van de prullenbak gehaald, voor het geval dat.’’



Bertens gaf tien tot twaalf keer over, maar wilde toch de baan op. ,,Net voor de wedstrijd ging het iets beter. Je wilt het altijd proberen, er toch voor gaan. Wie weet gaat het over’’, zegt ze. ,,Misschien was het achteraf gezien beter van niet. Ik begon te rennen en wist: dit gaat niet goed komen. Als je de hoeken niet in komt en geen power hebt, dan weet je dat het klaar is. Er is niemand die je even wat energie kan geven.’’