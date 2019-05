Bertens gewaarschuwd voor 'opkomende' Koezmova

,,Ik heb twee heel zware wedstrijden tegen haar gespeeld dus ik verwacht opnieuw een lastig duel", aldus Bertens. ,,Ze heeft een big game en is een moeilijke tegenstandster voor me. Ze heeft hier al gewonnen van een Franse speelster, die het hier altijd goed doet (Alizé Cornet, red.). En ze heeft het onlangs goed gedaan in Madrid, waar ze verloor van Simona Halep.”



Kuzmova verloor in Madrid zelfs met 6-0 6-0 van Halep, die op haar beurt in de finale haar meerdere moest erkennen in Bertens. En toch zijn de goede wedstrijden in Madrid volgens Bertens geen garantie voor succes in Parijs. ,,Madrid is voor mij ideaal. Het ligt een beetje op hoogte en die banen, die een beetje overdekt zijn, liggen mij heel erg", aldus Bertens. ,,Hier moet je toch wat meer zelf doen met de bal. Tegen Kuzmova moet ik ook agressief spelen, want te passief zijn is mijn valkuil.”