Bertens houdt zicht op WTA-finals na moeizame zege in Moskou

Russische fans missen ‘uitgeputte’ Medvedev in Moskou

16 oktober De Russische tennisfans krijgen in Moskou uitgerekend hun idool Daniil Medvedev niet in actie te zien. De 23-jarige Rus heeft zich afgemeld voor zijn thuistoernooi, dat deze week wordt afgewerkt, wegens vermoeidheid. De nummer vier van de wereld won afgelopen zondag in Shanghai zijn vierde titel in dit jaar. Hij speelde in China zijn zesde finale op rij.