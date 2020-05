Bertens in juli naar Berlijn voor demonstratietoernooi

Dat meldt het Duitse persbureau SID. Gespeeld wordt van 13 en 15 juli op gras, in het Steffi Graf Stadion. Een paar dagen later verhuist het evenement naar hardcourt, er wordt een baan neergelegd bij de luchthaven Tempelhof. Er wordt gespeeld om 200 duizend euro prijzengeld, eerlijk verdeeld tussen de mannen en de vrouwen. Uiteraard is publiek niet welkom. Er worden alleen enkelpartijen gespeeld. Er wordt nog gekeken naar de uitzendrechten, het is de bedoeling dat de partijen op televisie te volgen zijn. Nog niet alle namen van de 12 deelnemers zijn bekend. Bij de vrouwen doen ook de Duitse speelsters Andrea Petkovic en Julia Görges, een goede vriendin van Bertens, mee.

Eind februari kwam Bertens, de huidige nummer 7 van de wereld, in Qatar voor het laatst in actie. Daarna reisde ze naar Amerika, maar het toernooi in Indian Wells werd op het laatste moment afgelast vanwege de corona-uitbraak. De officiële kalender is leeg tot 1 augustus, sommigen vrezen dat er het hele jaar niet meer kan worden gespeeld. Maar met name in Oostenrijk en Duitsland ontstaan nu initiatieven voor officieuze evenementen.