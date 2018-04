Bertens in Stuttgart onderuit tegen Pliskova

Kiki Bertens heeft haar eerste partij na haar toernooizege in Charleston verloren. De Nederlandse tennisster ging op het centercourt in Stuttgart onderuit tegen Karolina Pliskova, de Tsjechische nummer zes van de wereld. Binnen een uur was de partij in de eerste ronde klaar: 2-6 2-6.

Pliskova, vorig jaar nog even de nummer één van de wereld, liep snel weg bij Bertens. In korte tijd was het al 0-4. Bertens pakte nog wel twee games, maar daar bleef het bij. De pupil van coach Raemon Sluiter leek het in de tweede set spannend te maken. Tot 2-2 ging het gelijk op, maar na twee breaks van Pliskova was het verzet van Bertens gebroken.

Bertens was door haar toernooizege in Charleston opgeklommen naar de 21ste plek op de wereldranglijst. Het was haar derde ontmoeting met Pliskova. Bertens stapte één keer als winnares van de baan, in 2013 in de kwalificaties van het WTA-toernooi van Parijs.