Bertens in Stuttgart onderuit tegen tegen Pliskova

Binnen een uur was de partij in de eerste ronde klaar: 2-6 2-6.

Pliskova, vorig jaar nog even de nummer één van de wereld, liep snel weg bij Bertens. In korte tijd was het al 0-4. Bertens pakte nog wel twee games, maar daar bleef het bij. De pupil van coach Raemon Sluiter leek het in de tweede set spannend te maken. Tot 2-2 ging het gelijk op, maar na twee breaks van Pliskova was het verzet van Bertens gebroken.