Bertens kan in Madrid titelverdediger Kvitova al vroeg treffen

De als zevende geplaatste Bertens speelt in de eerste ronde tegen de Tsjechische Katerina Siniakova, de mondiale nummer 44 in het enkelspel en de beste dubbelspeelster van dit moment. Daarna is mogelijk de winnaar van het duel tussen Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland en de Letse Jelena Ostapenko haar tegenstandster.



Bertens trof Siniakova één keer eerder, vorig jaar in Peking. Dat duel verloor ze in twee sets.