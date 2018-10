Bertens kan nog niet nagenieten van topjaar: ‘Had zó graag de finale gespeeld‘

Haar vriend Remko zei het meteen na de partij tegen haar: je mag trots zijn op dit jaar. En dat weet Bertens heus. Maar de pijn van de nederlaag (5-7, 7-6, 4-6) was nog te vers. ,,Ik had zó graag de finale gespeeld.”



Bertens gaf in haar persconferentie aan dat Svitolina net wat stabieler was in de ruim 2,5 uur durende partij. ,,In de eerste twee sets haalden we allebei een goed niveau en waren we aan elkaar gewaagd. In de derde set zakt ons niveau en begin ik slecht door me meteen te laten breken. Ik krijg alsnog mijn kansen, maar ik maakte net te veel fouten. Tegelijkertijd kan ik niet zeggen dat ik superveel aan deze nederlaag kan doen.”



Bertens wist dat ze tegen de Oekraiënse voor haar kansen moest gaan, dat de aanval zou lopen. En ook dat die tactiek met zich meebrengt dat ze fouten maakt. ,,Alleen in het accepteren van die fouten, daar kan ik nog wel wat beter in worden”, was ze zelfkritisch.



Na, of misschien al tijdens, haar vakantie wil Bertens ook gaan nadenken over 2019. Hoe kan ze nóg beter worden? Ze kon al wel verklappen geen grote dingen te gaan veranderen. Daarvoor is het veel te goed gegaan. ,,Het zullen kleine aanpassingen zijn. Verder ga ik gewoon iedere dag werken om beter te worden.”