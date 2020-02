Bertens kiest voor rust: ‘Hopelijk krijg ik een nieuwe kans tegen Clijsters’

Door Rik Spekenbrink



De tenniscarrière van Kiki Bertens blijft soms onnavolgbaar. Wie haar vorige week in Den Haag zag afdruipen na het pijnlijke verlies in de beslissende Fed Cup-partij tegen Wit-Rusland, gaf weinig voor haar kansen in Sint-Petersburg, meteen het volgende toernooi op haar kalender. En zie daar: zonder al te veel problemen prolongeerde ze daar vanmiddag haar titel. Een knap staaltje fysieke en mentale veerkracht. ,,Toch kostte dit me echt heel veel energie”, zegt Bertens telefonisch vanuit Rusland. ,,Ik heb mezelf echt moeten pushen en laten pushen. Niets ging vanzelf, elke wedstrijd was pittig. Alles kostte me iets meer energie, terwijl ik daar juist wat minder van had.” Vandaar ook nu weer de tranen, na de vlotte finale tegen Jelena Rybakina: 6-1, 6-3. ,,Het was mijn beste partij deze week. Ik wist dat ik nog één keer alles moest geven. Er viel ook wel veel mijn kant op.”