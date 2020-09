Bertens kijkt uit naar rentree in Rome: ‘Geen idee of ik in vorm ben’

Voor het eerst in bijna zeven maanden tijd staat er voor Kiki Bertens weer een officieel toernooi op het programma. Vanuit Rome blikt ze terug en vooruit, ook op Roland Garros. ,,Natuurlijk houd ik de situatie in Frankrijk goed in de gaten.”

Het was even wennen voor Kiki Bertens, een virtuele persconferentie via Zoom. Opgewekt nam ze plaats achter de microfoon en groette de ingebelde tennispers. Waar veel spelers de afgelopen weken in actie kwamen in New York, sloeg de nummer 8 van de wereld die trip over. Te veel risico’s, het voelde niet goed, zei Bertens. Daar staat ze, ook met de wijsheid van nu, nog steeds achter. ,,Ik heb ook niet veel van de US Open gezien”, zei ze. ,,Mijn focus lag echt op mijn eigen voorbereiding op het gravelseizoen.”

Volledig scherm In Rome blijven de tribunes leeg. © REUTERS Bertens maakte er geen geheim van dat de noodgedwongen ingelaste pauze haar uitstekend is bevallen. ,,Voor het eerst in mijn carrière heb ik een periode van negen weken niet getennist. Dat was vreemd, maar vooral prettig. Ik heb tijd doorgebracht met mijn familie en ben mentaal en fysiek echt uitgerust. Daar is normaal gesproken zo weinig tijd voor. In de korte winterbreak zit je met je gedachten altijd alweer bij het volgende seizoen.”

Aangekomen in Rome moest Bertens uiteraard in de ‘bubbel’. Ze mag alleen in het hotel komen en op het tennispark. ,,Het voelt dan ook gek, om nu weer bij een toernooi te zijn. Je leeft er lang naartoe, weet wat je kan verwachten en kent de regels, maar als je hier aankomt is het toch net wat anders. Maar meer dan even wennen en aanpassen is het niet. Ik heb de afgelopen jaren juist geleerd om tussen de trainingen en wedstrijden door te ontspannen. Even een koffietje, buiten de deur eten. Dat gaat nu niet. Maar we hebben genoeg puzzels, boeken en spelletjes meegenomen.”

Het competitiedier in Bertens heeft vooral de wedstrijden gemist. Dus heeft ze zin in haar eerste partij in Italië, gepland voor woensdag of donderdag. ,,Ben ik in vorm of niet? Ik heb geen idee. Normaal kun je dat inschatten, maar ik heb nu alleen getraind en dat is geen goede graadmeter. Dus ik kijk uit naar wedstrijden, zien waar ik sta. Ik ben nog steeds hongerig om beter te worden en meer te presteren.”

Die eerste training overigens, na die negen weken, verliep moeizaam. ,,Bij de eerste bal die ik miste was ik meteen pissig”, lachte Bertens. ,,Zo ben ik nog steeds, het moet altijd honderd procent zijn. Terwijl dat na zo’n lange tijd natuurlijk helemaal niet kan.”

Zonder publiek

Bertens werd gevraagd of ze er misschien wel naar uitkijkt om in Rome te spelen zonder publiek. Het is algemeen bekend dat ze, vooral vroeger, geen fan was van enorme menigtes op de tribune. ,,Ik heb geen idee, ben zelf ook benieuwd. Gaat het voelen als een training? We zullen zien.”