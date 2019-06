Bertens klaar voor Wimbledon: ‘Ik kan hier heel ver komen'

Door Rik Spekenbrink

Bertens oogde bijzonder ontspannen in de grote persconferentiezaal op het wereldberoemde tennispark. ,,Druk? Voel ik totáál niet”, zei de nummer 4 van de wereld. ,,Nee echt niet. Ik voel me rustig en goed. Misschien komt het nog, ik ben pas gisteravond vanuit Eastbourne aangekomen, heb nog niet eens getraind.” Bertens zei het wel prettig te vinden dat ze met haar finaleplaats in Rosmalen en het bereiken van de halve finale in Eastbourne al veel punten heeft verdiend dit grasseizoen. Het maakt het verdedigen van haar kwartfinaleplaats op Wimbledon van vorig jaar wat minder beladen. Ook al omdat haar spel op gras dit jaar iedere partij beter wordt. Het verschil tussen Rosmalen en Eastbourne een week later noemde Bertens ‘heel erg groot’.

,,In Rosmalen had ik de hele week last van mijn arm, omdat ik alle ballen achter me raakte. Dat zegt wel iets. Maar ik ben blij met alle wedstrijden die ik heb gespeeld. Als ik die stijgende lijn doortrek, en alles optimaal verloopt, kan ik hier heel ver komen.” Wat er nog beter kan dan afgelopen week in Eastbourne? ,,Van alles een beetje. Goed serveren, een hoog eersteservicepercentage halen. De tweede service dwingend, maar iets minder dubbele fouten, de eerste slagen van de punten, de returns, iets meer naar voren tennissen en zelf dicteren.”

Als lid van de ‘last eight club’, na haar kwartfinale van vorig jaar, maakte Bertens vanmiddag gelijk gebruik van de privileges die daarbij horen. ,,Ik werd net meteen naar een grotere kleedkamer gestuurd. Tuurlijk, als je daar recht op hebt, doe je dat. Ik krijg als vierde geplaatste speelster ook extra kaarten. Maar die heb ik aan Lesley Kerkhove beloofd. Geweldig dat zij zich heeft gekwalificeerd.”

Nadat Bertens in het Engels een lofzang hield op de tradities van Wimbledon, gaf ze even later in het Nederlands toe een beetje te hebben gelogen. ,,Nee, ik heb daar helemaal niet veel mee. Het is niet mijn favoriete toernooi, maar dat kan ook komen door de ondergrond. Al kent iedereen op de wereld Wimbledon natuurlijk. Dat is wel een mooi iets. Het is natuurlijk wel een speciaal toernooi, dat merk je aan alles.”