Bertens klimt naar achtste op wereldranglijst

Rus verliest finale op ITF-toer­nooi in Frankrijk

2 februari Het is Arantxa Rus niet gelukt het ITF-toernooi van Andrezieux-Bouthéon te winnen. De nummer 93 van de wereld, die als tweede geplaatst was, moest in Frankrijk haar meerdere erkennen in de Belgische Ysaline Bonaventure. Het werd 6-4, 7-6 (3) voor de mondiale nummer 115.