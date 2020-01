Bertens klopt Rodionova en evenaart beste resultaat in Melbourne

Bertens heeft nu al haar beste prestatie op de Australian Open geëvenaard. In 2018 bereikte ze ook de derde ronde, waarin de Westlandse toen verloor van Caroline Wozniacki. Vorig jaar bleef Bertens op het eerste grandslamtoernooi van het seizoen steken in de tweede ronde.

De huidige nummer tien van de wereld (en negen van de plaatsingslijst) begon deze week in Melbourne met een soepele zege op Irina-Camelia Begu (6-1, 6-4). Met Rodionova trof Bertens in de tweede ronde de mondiale nummer 163, die met een wildcard was toegelaten. Bertens kreeg in de eerste game direct twee breakpoints, maar ze wist die niet te benutten. Vervolgens leverde ze haar eigen servicegame in door onder meer twee dubbele fouten te slaan.