Bertens knokt zich naar halve finales Seoul

US Open-winnares Osaka maakt indruk in Tokio

19 september Naomi Osaka heeft indruk gemaakt bij haar eerste optreden na het behalen van haar eerste grandslamtitel op de US Open. De in Japan geboren maar in New York opgegroeide Osaka kwam op het Toray Pan Pacific Open van Tokio na een bye in de eerste ronde de baan op voor een duel met Dominika Cibulkova. In een uitverkocht Ariake Colosseum had ze net geen uur nodig om de Slowaakse uit te schakelen: 6-2 6-1.