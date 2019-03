Bertens krijgt voorlopig laatste kans voor reuzenstap op wereldranglijst

Door Rik Spekenbrink



Er waren tijden, nog niet eens zo lang geleden, dat het Nederlandse tennis ongezien zou tekenen voor een speelster met de cijfers van Kiki Bertens. In 2019 heeft ze een 12-6 record, won ze een titel en noteerde een halve finale en een kwartfinale.



Maar met haar succes van vorig jaar ontstond automatisch een ander verwachtingspatroon. Gemeten naar de huidige maatstaven is haar seizoen niet slecht, maar ook niet heel goed. Na de eerste maanden zal ook bij Bertens het gevoel overheersen dat er meer in had gezeten.



Ze stond maandag achtste op de wereldranglijst. Eén van haar doelen voor 2019 was het verbeteren van haar ranking en dat is al gelukt; ze begon het jaar een plekje lager. Het gat met de vrouwen achter haar is aanzienlijk, de kans dat Bertens zich ook komende zomer nog top 10-speelster mag noemen is reëel.