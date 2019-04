Bertens loopt finaleplek mis na nederlaag tegen Kvitova

De statistieken waren in het voordeel van Bertens. Van de zestien ontmoetingen tegen speelsters uit de top tien won ze er maar liefst dertien. In haar laatste tien duels tegen linkshandigen, zoals Kvitova, was ze zelfs negen keer te sterk. Kvitova en Bertens speelden vier keer tegen elkaar, waarvan Bertens de laatste twee ontmoetingen wist te winnen.



Bertens begon niet scherp aan haar partij. Haar eerste servicebeurt leverde ze direct in, maar een game later had ze hem weer terug. Bij een stand van 5-4 kreeg Kvitova op de service van Bertens al een setpunt, maar dat werd vakkundig weggewerkt door de Nederlandse. Het draaide op een tiebreak uit en daarin was Kvitova met 7-3 te sterk.