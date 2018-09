Bertens maakt in Peking korte metten met 'angstgegner'

Bertens, in Peking als elfde geplaatst, tenniste nog nooit zo goed als dit jaar. Zo won ze onder meer het hardcourttoernooi van Cincinnati en in Azië was ze de beste in Seoul. Ze hoopt zich via het China Open te plaatsen voor de WTA Finals in Singapore, het prestigieuze toetje van het tennisseizoen. Daarvoor moet ze zich bij de beste acht tennissters van het jaar scharen. Op die plek staat ze nu, maar haar naaste concurrente Karolina Pliskova komt morgen nog in actie in Peking.



Vorig jaar debuteerde Bertens in Peking met een nederlaag in de eerste ronde. Deze editie liet ze het niet zover komen. Ze toonde andermaal haar vorm en stond slechts twee games af aan haar opponente, die vroeger nog een lastige tegenstandster was. Cirstea had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst.



In de volgende ronde op het Chinese hardcourt treft Bertens de Belgische Kirsten Flipkens, met wie ze vorige week nog dubbelde in Wuhan. Pliskova speelt morgen in de eerste ronde tegen Samantha Stosur. Elina Svitolina, nummer 7 in de tussenstand, werd meteen uitgeschakeld in Peking.