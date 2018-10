Slechte beurt Bertens in Linz, geen punten voor WTA Finals

Bertens moest in Oostenrijk de kwartfinale halen om punten te scoren voor de jaarranglijst. Die is belangrijk met het oog op de WTA Finals, later deze maand in Singapore. Maar de Russin (24), vorige maand winnares van het toernooi in Tashkent, groeide in de wedstrijd en was uiteindelijk net wat minder wisselvallig. Ze boekte haar eerste overwinning op een top 10-speelster uit haar carrière.

Bertens staat 9de op de ranking over 2018. Ze had een plekje kunnen klimmen en zich, in ieder geval voor even, virtueel aan de goede kant van de streep kunnen zetten. Het leek na een matige eerste set ook goed te komen voor Bertens, maar die verspeelde een voorsprong in de derde set en vervolgens de beslissende tiebreak (7-3).



De vraag is hoe groot de schade gaat zijn voor Bertens. Haar grootste concurrente voor een ticket voor Singapore is Karolina Pliskova. De Tsjechische speelt morgenochtend vroeg de kwartfinale in Tianjin. Als ze die partij wint, scoort Pliskova wel punten voor de jaarranking. Ze heeft op dit moment 10 punten meer dan Bertens. Hoogstwaarschijnlijk valt de beslissing pas volgende week, bij het toernooi in Moskou.