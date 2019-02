Bertens meteen onderuit in Dubai

Door Rik Spekenbrink



Tot drie keer toe leek Bertens te ontsnappen tegen de jonge Slowaakse (20), nummer 46 van de wereld. Ondanks een matige partij bleef de Nederlandse namelijk wel voor ieder punt knokken en die mentaliteit leek zich uit te betalen. Koezmova leek juist last te hebben van het feit dat ze dichtbij haar eerste zege op een speelster uit de top 20 was. Maar in de afsluitende tiebreak was zij zowaar nog net wat koelbloediger dan Bertens, die op 6-5 in de tiebreak zelf een matchpoint had, maar dat zag worden weggewerkt. Twee punten later was het klaar. Met een enorme knal joeg Bertens na het laatste punt een bal het stadion uit, boos als ze logischerwijs was na de vroege nederlaag in Dubai.



Omdat Bertens het vorig jaar ook niet goed deed in het Midden-Oosten, kon ze deze twee weken uitstekende zaken doen met het oog op de wereldranglijst. In theorie had ze in Dubai kunnen klimmen van plek 8 naar plek 2, al had dan werkelijk alles mee moeten zitten.