Bertens mist Australian Open na operatie: ‘Ze had elke dag pijn’

Kiki Bertens (28) is geopereerd aan de achillespeesblessure waar de tennisster de afgelopen tweeënhalf jaar last van had. De nummer negen van de wereld mist daardoor sowieso de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in januari.

Als het meezit drie maanden, zit het tegen dan ligt Bertens er een half jaar uit, vertelt haar coach Elise Tamaëla telefonisch. Bertens is vanmorgen in het Amsterdamse AMC geopereerd aan de achillespeesblessure die haar de afgelopen jaren regelmatig in de weg zat. ,,Het afgelopen jaar had ze elke dag wel pijn en moesten we elke dag wel iets aanpassen ten opzichte van wat we eigenlijk wilden doen”, zegt Tamaëla.

Lange tijd was de oorzaak van de aanhoudende klachten onduidelijk. Afgelopen winter kreeg Bertens een cortisone-injectie in haar slijmbeurs. ,,Dat heeft wel drie tot vier maanden verlichting gegeven.” Na Roland Garros, waar Bertens in de vierde ronde verloor, gaf ze al aan het seizoen verder voor gezien te houden. Na een MRI- en een CT-scan bleken in en onder haar achillespees een soort ‘bothaakjes’ te zitten.

,,Die schuurden langs de pees en hielden zo de klachten in stand”, zegt Tamaëla. ,,Trainingen werden aangepast, of ze herstelde niet goed tijdens wedstrijden. Toen was er de keuze: of blijven doorspelen met pijn, waarbij het sowieso niet beter zal worden en waarschijnlijk alleen maar slechter gaat. Of we halen die bothaakjes weg.”

Het was een afweging, zegt Tamaëla. Bertens gaf eerder al aan niet nog jaren te spelen, al heeft ze evenmin een eindstreep in haar hoofd. ,,Maar ja, op deze manier wilde ze niet meer door. Het werd op een gegeven moment steeds lastiger om met zoveel pijn om te gaan. Nu kunnen we hopen dat het beter wordt.”

Tamaëla die sinds grofweg een jaar hoofdcoach is van Bertens, is daarnaast fysiotherapeut. Zij zal Bertens de komende periode begeleiden bij haar revalidatie. ,,En die gaat wel even duren. Als het drie maanden is, valt het mee, als het zes wordt, is dat lang. De pees is een stukje losgehaald, het herstel van een pees duurt heel lang. De een herstelt ook sneller dan de ander, dat is de vraag. We hopen rond februari, maar het kan ook zo zijn dat het nog wel langer duurt.”

Quote Ze vindt het spannend, niet de operatie, maar de lange periode die komt. Elisa Tamaëla

Wrang is het niet, na een door corona beheerst seizoen waarin Bertens een hele periode thuis zat met naar achteraf blijkt voldoende tijd om te revalideren. Tamaëla: ,,Wij hebben het erover gehad, ze had in maart geopereerd kunnen worden, maar op dat moment was ze even pijnvrij door die spuit in haar slijmbeurs. We dachten dat dat de oplossing was, dat het over was en dat had dan ook de snelste oplossing geweest. Het was een bewuste keuze.”

De komende twee weken zit Bertens in het gips, waarbij ze haar voet helemaal niet mag belasten. Daarna kan ze langzaam beginnen met revalideren. ,,Maar de komende vier tot zes weken mag ze sowieso nog niet staan of lopen. Ze vindt het spannend, niet de operatie, maar de lange periode die komt. Maar ze heeft ook zin om te revalideren en goed terug te komen.”

Bertens staat al twee jaar onafgebroken in de top 10 van de wereldranglijst. Met het ontbreken op de Australian Open mist Bertens haar eerste Slam sinds Wimbledon 2014, toen ze in het kwalificatietoernooi strandde.

