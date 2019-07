Bertens morgen als tweede in actie op Court 3

Video Kyrgios slaat extreem harde tweede service én vernedert Nadal

4 juli Nick Kyrgios heeft weer eens van zich doen spreken en deze keer niet vanwege een uitbarsting op of buiten de baan, maar vanwege zijn service. De Australische 'bad boy'zette Rafael Nadal in de tweede ronde op Wimbledon eerst te kijk met een onderhandse service. Iets later in de partij serveerde Kyrgios uitzonderlijk hard.