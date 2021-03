Bertens na oorwassing bij rentree: ‘Zij was echt indrukwekkend, het is niet anders’

In een uur tijd pakte Bertens slechts twee games: 0-6 2-6. ,,Ik vond haar heel erg goed spelen. Ze miste weinig, sloeg heel erg veel winners en had overal wel een antwoord op. Daardoor is het lastig in te schatten waar je zélf staat”, aldus de 29-jarige Bertens. ,,Je probeert je wel echt in de wedstrijd te werken, maar het was niet goed genoeg. Zij was gewoon echt de betere en had alles op haar racket. Het is niet anders en het is nu een kwestie van doorgaan waarmee ik bezig ben.”