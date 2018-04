Bertens naar achtste finales in Charleston

Het was de eerste ontmoeting tussen de als twaalfde geplaatste Bertens en Krunic. De Servische is de nummer 50 van de wereld, Bertens staat op de 27e positie.

Krunic liet zich meerdere keren aan haar onderrug behandelen. Het verzet van de 25-jarige speelster was in de tweede set gebroken. Bij 5-0 wist ze nog wel twee games te pakken, maar Bertens liet het niet meer echt spannend worden: 6-2.

Bertens speelde zeker niet foutloos en had het vooral op beslissende momenten in de games lastig. Het verschil met Krunic, die veel onnodige fouten noteerde, was echter te groot. In de volgende ronde stuit de Nederlandse op de als zesde geplaatste Britse Johanna Konta of de Hongaarse qualifier Fanny Stollar.