Bertens naar laatste acht in Charleston

Bertens naar achtste finales in Charleston

4 april Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van het WTA-tennistoernooi van Charleston gewonnen van Aleksandra Krunic. De Nederlandse tennisster maakte het zichzelf in de eerste set nog even moeilijk, maar liep daarna vrij snel weg. Na iets meer dan anderhalf uur was de partij op het grijze gravel voorbij: 6-4 6-2.