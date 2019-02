Bertens neemt revanche op Russin en staat in halve finale

Ook in de eerste game van de tweede set kreeg de nummer 8 van de WTA-ranking een kans op de break, maar deze wist ze niet te verzilveren. Het was hierna Pavljoetsjenkova die toesloeg in de game van Bertens en even later op 0-3 kwam. Voor het eerst in de wedstrijd werd coach Raemon Sluiter op de baan geroepen. Dit mocht ondanks een break terug niet meer baten, de nummer 32 van de wereld zat inmiddels veel beter in de wedstrijd: 3-6.



Een derde set dus, net als in Melbourne. In die wedstrijd brak de Russin Bertens meteen, maar dat was vandaag niet het geval. In tegenstelling juist, want het was Bertens die als eerste door de service van haar tegenstander wist te gaan. De Nederlandse had haar spel van de eerste set weer teruggevonden, en net als in die set werd het dan ook 4-0. En nu ook 5-0. Bertens kreeg in de daaropvolgende game twee matchpoints, waarvan ze de tweede benutte.



Bertens hoeft zich in Sint-Petersburg niet meer druk te maken over titelverdedigster Petra Kvitova. De nummer 2 van de wereld verloor in de partij voor Bertens van Donna Vekic, wat betekent dat Bertens nu de hooggeplaatste speelster is die nog in het toernooi zit. Morgen mag ze tegen Aryna Sabalenka aantreden in de halve finale. Die Wit-Russische heeft dit jaar al een titel binnen en is goed in vorm, maar Bertens verloor nog nooit van haar.