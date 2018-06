Bertens niet voorbij Belgische Flipkens in Rosmalen

Bertens, de nummer 21 van de wereldranglijst, won in de eerste ronde van Natalia Vikhljantsevanam en nam het daardoor in de achtste finale op tegen haar dubbelpartner in Rosmalen, Kirsten Flipkens. De Belgische neemt plaats zestig in op de wereldranglijst. Eigenlijk stond die partij gisteren al op het programma, maar werd door regenval uitgesteld naar vandaag.

Bertens brak Flipkens in de eerste set al in de derde game, maar werd meteen terug gebroken. Flipkens kwam door een break in de zesde set op 4-2 en dat verschil kwam de Nederlandse niet meer te boven. Uiteindelijk won de Belgische de set met 6-4.

In de tweede set leek Bertens, die naar eigen zeggen niet bepaald van grastennis houdt, voortvarend te starten met een break, maar de 26-jarige Nederlandse leverde in de tweede game meteen haar service weer in. Uiteindelijk trok Bertens alsnog de set naar haar toe via een tie-break (8-6).



In de derde set was het verzet van Bertens gebroken. Flipkens walste over de Nedelandse heen met 6-1.



Flipkens neemt het in de kwartfinale op tegen de Wit Russische Aryna Sabalenka.



Het Libéma Open is live te volgen op Ziggo Sport.