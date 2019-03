Bertens onderuit in Indian Wells

Zwitserse kraker in Indian Wells, Nadal snel klaar

11 maart Tennisser Roger Federer heeft zijn eerste partij in Indian Wells soepel gewonnen. De 37-jarige Zwitser, nummer vier van de wereld, rekende in de tweede ronde af met Peter Gojowczyk uit Duitsland: 6-1 7-5. Federer had net als alle andere geplaatste spelers een 'bye' in de eerste ronde.