Bertens op Centre Court snel klaar met Minella

In de tweede set veranderde het spelbeeld niet. Minella sloeg stevig door, maar maakte de nodige fouten. Bertens was solide, maar stond soms wel te ver achter de baseline en speelde dan te verdedigend. Dat is juist waar ze met coach Raemon Sluiter al enige tijd aan werkt. Haar favoriete spel van het schaken en variëren in de rally leent zich niet altijd voor gras, daar is soms een directere aanpak nodig. Met enige regelmaat deed Bertens dat overigens wel perfect. Ze maakte steeds minder fouten, Minella maakte die wel, en daardoor kwam de zege geen moment in gevaar.



In de tweede ronde treft Bertens donderdag Taylor Townsend. De Amerikaanse (23) is de nummer 123 van de wereld.