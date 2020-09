Bertens opent tweede dag Roland Garros op Court Suzanne Lenglen

Tot onvrede van veel tennissers teisterde regen en kou Roland Garros op de eerste dag. Ook voor de maandag, als Rafael Nadal, Dominic Thiem en Serena Williams eveneens hun eerste partij spelen, wordt de kans op regen weer groot geacht. Zij zullen daar echter weinig last van hebben, Court Philippe Chatrier is sinds dit jaar namelijk voorzien van een dak. Dat geldt niet voor Court Suzanne Lenglen, waar voormalig kwartfinaliste Bertens haar toernooi begint. Tegenstander is de relatief onbekende Zavatska, nummer 112 van de wereld.

Dan zal tevens blijken hoe het fysiek gesteld is met Bertens. De 28-jarige Wateringse gaf woensdag in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Straatsburg op met een enkelblessure. Het was een oude blessure die opspeelde en uit voorzorg besloot ze de partij tegen Jelena Ostapenko niet af te maken.



Later op de dag komt ook Arantxa Rus in actie. Zij speelt de laatste partij van de dag op baan 14 tegen Clara Burel. De 19-jarige Française, mondiaal de nummer 415, speelt in Parijs op een wildcard.