Bertens opnieuw naar Libéma Open in Rosmalen

,,We zijn verheugd dat Kiki weer heeft gekozen voor Libéma Open als startpunt van het grasseizoen. De kans voor het publiek om een Nederlandse top10-speelster in eigen land te zien spelen, komt niet vaak voor”, zegt toernooidirecteur Marcel Hunze.



Bertens gaat in juni opnieuw voor de titel in Rosmalen. Het zou voor het eerst sinds 2006 zijn dat een Nederlandse het WTA-toernooi wint. Destijds was Michaëlla Krajicek het sterkst.



De 28-jarige Bertens komt deze week in actie op het toernooi van Sint-Petersburg, waar ze vorig jaar de titel pakte.